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Роспотребнадзор подтвердил безопасность рыбы из Черного моря
Проверка морепродуктов после разлива мазута не выявила отклонений. Результаты оценивали на основе 200 проб.

Роспотребнадзор подтвердил безопасность рыбы из Черного моря. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Проверка морепродуктов после разлива мазута не выявила отклонений. Результаты оценивали на основе 200 проб.

Также состоялся контроль качества питьевой воды в Крыму и Краснодарском крае. Отмечается, что она соответствует санитарным требованиям.

Напомним, ранее сообщалось о проведении проверок качества выловленной в Черном море рыбы.