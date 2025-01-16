Росгвардейцы задержали двоих рязанцев за кражу

Инцидент произошел на улице Интернациональной.

Росгвардейцы задержали двоих рязанцев за кражу из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Получив сигнал «тревога» из охраняемого магазина на улице Интернациональной, экипаж вневедомственной охраны прибыл на место.

Правоохранители выяснили, что двое мужчин пытались вынести из магазина неоплаченные товары на сумму свыше 10 тысяч рублей.

22-летнего и 30-летнего местных жителей, младший из которых ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотических средств, задержали и передали сотрудникам полиции.