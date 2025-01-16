Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
ЦБ USD 102.81 -0.63 16/01
ЦБ EUR 106.1 -0.15 16/01
Нал. USD 104.20 / 102.91 16/01 15:15
Нал. EUR 108.10 / 108.50 16/01 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
16 262
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
21 380
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
30 749
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
25 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанские Борки
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рогов: российские военные начали бои на окраинах Времевки
ВС РФ вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, ВС РФ вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта. Об этом он 16 января сообщил РИА Новости.

По словам Рогова, начались бои за освобождение села.

Как отметило РИА Новости, агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области. Отмечается, что это стратегически важный узел обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль ВС РФ.

Напомним, 14 января Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Нескучное в ДНР.