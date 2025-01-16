Рогов: российские военные начали бои на окраинах Времевки

ВС РФ вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, ВС РФ вошли на окраины Времевки запорожской линии фронта. Об этом он 16 января сообщил РИА Новости.

По словам Рогова, начались бои за освобождение села.

Как отметило РИА Новости, агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области. Отмечается, что это стратегически важный узел обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль ВС РФ.

Напомним, 14 января Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Нескучное в ДНР.