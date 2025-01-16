Пятерым иностранцам в Рязани вручили повестки
Всего проверили 27 мигрантов. Пятерых сопроводили в военкоматы и поставили на воинский учет. Еще четверо решили служить контракту.
Пятерым иностранцам в Рязани вручили повестки. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Очередной рейд провели на пятой оптовой базе, других торговых и строительных площадках.
Всего проверили 27 мигрантов. Пятерых сопроводили в военкоматы и поставили на воинский учет. Еще четверо решили служить контракту.
Отмечается, что в 2024 году на воинский учет поставили больше 700 иностранцев. Больше 500 человек подписали контракты с Минобороны.