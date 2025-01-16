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Полиция сообщила подробности наезда на двух пешеходов в Рыбном
В результате происшествия пострадавшие с травмами обращались за медицинской помощью.

Полиция сообщила подробности наезда на двух пешеходов в Рыбном. Информация опубликована на сайте УМВД по Рязанской области.

Авария произошла 15 января около дома № 6 по улице Почтовой. По предварительной информации, 29-летний житель Мордовии за рулем автомобиля «Лада Калина» сбил 68-летнюю местную жительницу и 69-летнего москвича, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пострадавшие с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее об аварии сообщили в соцсетях.