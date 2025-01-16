Полицейские поймали наркозакладчика, «работающего» в 4 районах Рязанской области

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские поймали наркозакладчика, работающего в 4 районах Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Касимове оперативники задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в торговле запрещенными веществами.

По информации полицейских, мужчина действовал в интересах нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков.

В задачи злоумышленника входило осуществление закладок с «синтетикой» в Касимовском, Шиловском, Шацком и Сасовском районах.

Правоохранители в ходе поисковых мероприятий в Касимове обнаружили три закладки — с одним крупным и двумя небольшими свертками с наркотиками.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 66 граммов производного N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело.