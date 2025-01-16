Победителю регионального этапа конкурса «Учитель года» подарят квартиру в Рязани
Согласно документу, расходы на однокомнатные квартиры будут финансироваться за счет средств из областного бюджета.
С 2025 года победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» получит однокомнатную квартиру в Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора опубликовали «Рязанские ведомости».
Согласно документу, расходы на однокомнатные квартиры будут финансироваться за счет средств из областного бюджета.
Деньги на реализацию Государственной программы выделят министерству имущественных и земельных отношений Рязанской области.