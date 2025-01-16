Минздрав отреагировал на жалобу об отсутствии лекарств для онкобольных в Рязани

По информации ведомства, препараты для лечения рака предстательной железы, в частности, «Энзулатамида» есть в наличии.

Минздрав отреагировал на жалобу об отсутствии лекарств для онкобольных в Рязани. Комментарий редакции РЗН. Инфо предоставила пресс-служба ведомства.

«Информация, размещаемая рязанкой в СМИ об отсутствии льготного лекарства для лечения рака предстательной железы, в частности, „Энзулатамида“, не соответствует действительности. Препарат есть в наличии», — заявили в министерстве.

Пациентам также напомнили, что выдача лекарств без выписанного льготного рецепта невозможна.

Ранее в редакцию РЗН. Инфо обратилась рязанка и рассказала о критической нехватке льготных рецептурных лекарств энзалутамид и апалутамид для онкобольных.