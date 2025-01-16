Лавров: контактов с США по подготовке встречи Путина и Трампа нет

Двусторонних контактов между РФ и США по теме подготовки возможной встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но если Вашингтон ее хочет, то Москва дождется предложений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонних контактов между Россией и США по теме подготовки возможной встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину 16 января.

«Нет каких-либо контактов в двустороннем формате, которые были бы посвящены подготовке встречи… Если у них это назревает и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации», — сказал Лавров.