Капитал вручил детям из рыбновской школы-интерната новогодние подарки

Капитал вручил детям из рыбновской школы-интерната новогодние подарки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Команда Капитала попыталась создать для ребят атмосферу праздника и семейного уюта.

«Подобные мероприятия не только дарят детям ощущение любви и заботы, но и становятся основой их эмоционального и психологического благополучия. Мы хотим, чтобы этот поступок стал путеводной звездой для всех людей, готовых протянуть руку помощи тем, кто так в ней нуждается. В сердцах детей живет неугасимая жажда быть любимыми. Наша совместная задача — наполнять их жизнь яркими красками и делать каждый праздник, даже самый маленький, по-настоящему волшебным, теплым и семейным», — отметили представители компании.