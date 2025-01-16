Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
ЦБ USD 102.81 -0.63 16/01
ЦБ EUR 106.1 -0.15 16/01
Нал. USD 104.10 / 103.00 16/01 13:25
Нал. EUR 108.00 / 108.60 16/01 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
16 152
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
21 255
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
30 616
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
25 493
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту отравления детей в Касимове
Трое несовершеннолетних были доставлены в реанимационное отделение с признаками отравления угарным газом. Им оказали медпомощь, жизнь детей вне опасности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту отравления троих детей угарным газом в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Рязанской области в реанимационное отделение медицинского учреждения были доставлены трое детей в состоянии средней тяжести с признаками отравления. Им оказана медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Причины произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Региональный следком назначил проверку. Глава федерального органа потребовал от Владимира Никешкина доклад о ее ходе.

Ранее о происшествии сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.