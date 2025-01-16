Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту отравления детей в Касимове

Трое несовершеннолетних были доставлены в реанимационное отделение с признаками отравления угарным газом. Им оказали медпомощь, жизнь детей вне опасности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту отравления троих детей угарным газом в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Рязанской области в реанимационное отделение медицинского учреждения были доставлены трое детей в состоянии средней тяжести с признаками отравления. Им оказана медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Причины произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Региональный следком назначил проверку. Глава федерального органа потребовал от Владимира Никешкина доклад о ее ходе.

Ранее о происшествии сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.