Жители вновь возмутились состоянием рязанского троллейбуса

По словам рязанцев, у транспортного срадства сквозные дыры в дверях и гнилой пол.

Жители вновь возмутились состоянием рязанского троллейбуса. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Топор».

По словам рязанцев, у транспортного срадства сквозные дыры в дверях и гнилой пол.

«Хотелось бы обратить внимание на состояние троллейбуса с номером 3098, который 14 января работал на маршруте № 3. Да, новые троллейбусы в УРТ приходят, но это не значит, что можно не следить за старыми! Как можно не ухаживать за машиной, чтобы в дверях появились сквозные дыры? Также хочу обратить внимание на гнилой пол в задней части салона и толстый слой пыли и грязи», — написал автор.