Женщина, спрятавшая тело мужа в колодце в Рязанской области, обжаловала приговор

В декабре 2024 года суд признал женщину виновной, она получила 14 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1 год ограничения свободы.

57-летняя москвичка Светлана Тарнагродская, осужденная за убийство мужа на берегу Оки в Шилове, обжаловала приговор. Информацию об этом опубликовали в карточке дела на сайте Областного суда.

Отмечается, что жалобу подал адвокат Тарнагродской.

В декабре 2024 года суд признал женщину виновной, она получила 14 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1 год ограничения свободы.

Напомним, летом 2020 года Тарнагродская узнала о намерении супруга расторгнуть брак. Побоявшись потерять возможность распоряжаться совместно нажитым имуществом, она убила мужчину и сбросила его тело в колодец с водой в Шилове. Труп нашли спустя три месяца.