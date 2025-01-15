Завхоза рязанской спортшколы осудят за получение взяток

Общая сумма незаконных средств составила более 100 тысяч рублей.

Завхоза рязанской спортшколы осудят за получение взяток. Об этом в среду, 15 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 38-летний обвиняемый с 2021 по 2023 год работал на должности заместителя директора по хозяйственной части одного из спортивных учреждений города. Благодаря служебному положению он договаривался с поставщиками товаров, работ и услуг на беспрепятственное заключение документов без конкурсных процедур. Взамен он получал денежное вознаграждение, общая сумма которого превысила 100 тысяч рублей.

В отношении бывшего сотрудника спортшколы вынесено обвинительное заключение по ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.