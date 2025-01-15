Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 103.44 0.73 15/01
ЦБ EUR 106.25 1.39 15/01
Нал. USD 104.30 / 103.00 15/01 12:00
Нал. EUR 108.00 / 108.85 15/01 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
14 432
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
19 177
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
28 781
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
23 400
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ВС России нанесли мощный удар по объектам Украины
Отмечается, что вывели из строя аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении.

ВС России нанесли мощный удар по объектам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что вывели из строя аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении.

Кроме того, взрывы происходили в Харьковской области.