ВС России нанесли мощный удар по объектам Украины

Отмечается, что вывели из строя аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении.

ВС России нанесли мощный удар по объектам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что вывели из строя аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении.

Кроме того, взрывы происходили в Харьковской области.