Врачи рассказали, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель
Крещение Господня православные христиане празднуют 19 января.
Врачи рассказали, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты советуют:
- Разогреться физическими упражнениями;
- Раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур;
- В воду нужно погружаться также постепенно и ни в коем случае не нырять;
- Не следует плотно наедаться и ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.
Крещение Господня православные христиане празднуют 19 января.