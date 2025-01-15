ВКонтакте впервые обогнал YouTube по охвату среди россиян

Отмечается, что падение видеохостинга можно считать незначительным, поскольку россияне привыкли к нему, а на отечественных площадках все еще не хватает эксклюзивного контента.

ВКонтакте в декабре 2024 года впервые обогнал YouTube по охвату среди россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на Mediascope.

Количество пользователей за месяц в отечественной соцсети составила 92 миллиона человек. Популярность видеохостинга на фоне замедления упала на 6% и составила 89,6 миллиона человек.

Отмечается, что падение YouTube можно считать незначительным, поскольку россияне привыкли к нему, а на отечественных площадках все еще не хватает эксклюзивного контента.