Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тысяч рублей

Выплата будет единовременной. Ее получат фронтовики и их вдовы, узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, рабочие на объектах ПВО, работники морских и авиабаз, строители оборонительных сооружений.