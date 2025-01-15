Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тысяч рублей
Выплата будет единовременной. Ее получат фронтовики и их вдовы, узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, рабочие на объектах ПВО, работники морских и авиабаз, строители оборонительных сооружений.
Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тысяч рублей. Соответствующий указ в среду, 15 января, подписал Владимир Путин.
Выплата будет единовременной. Ее получат фронтовики и их вдовы, узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, рабочие на объектах ПВО, работники морских и авиабаз, строители оборонительных сооружений.
Выплата приурочена к 80-летию победы над фашистской Германией.