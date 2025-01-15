В ЖК «Еврокласс-3» открылась академия для детей BOOM KIDS

В ЖК «Еврокласс-3» открылась академия для детей BOOM KIDS. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании «Зеленый сад».

«Жильцы дома могут водить детей на занятия, не выходя из собственного двора. Но, конечно, в BOOM KIDS ждут юных рязанцев со всего города. Родители по достоинству оценят современное техническое оснащение центра и разнообразие программ. А детям в первую очередь понравится робот Пилюлькин, который измеряет температуру маленьких учеников перед началом занятий», — отметили в сообщении.

Торжественное открытие центра состоялось в конце прошлого года. В BOOM KIDS представлены более 50 программ дополнительного образования. Основных направлений шесть:

развивающие программы (ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия, английский, мнемотехника, подготовка к школе и т. д. );

); раннее развитие (от 1 до 4 лет);

коррекционные программы (логопед, нейропсихолог, сенсорная интеграция);

фабрика звезд (актерское и ораторское искусство, блогинг, сторителлинг);

бизнес-школа (финансовая грамотность, предпринимательство, лидерство, деловой этикет, профориентация);

школа программирования.

В BOOM KIDS уже проходят бесплатные пробные уроки. В ближайшую субботу состоится мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению елочной композиции. Запись на пробные уроки и мастер-классы по телефонам: 8 (4912) 47-27-27 , +7 (980) 560-71-47 . Адрес Академии BOOM KIDS: улица Быстрецкая, дом № 18 корп. 3. Подробная информация о детском центре на сайте .

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