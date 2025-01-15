В Спасске-Рязанском мужчину задержали за распространение порнографии

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Спасске-Рязанском мужчину задержали за распространение порнографических материалов. Об этом в среду, 15 января, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями установили, что 41-летний местный житель завел в одной из социальных сетей фейковый аккаунт, с которого рассылал мужчинам свои интимные фото.

Полицейские провели по месту жительства обследование и изъяли средства связи с доказательствами.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы.