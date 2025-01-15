В Рязанской области трое детей отравились угарным газом
Установлено, что ночью 15 января в реанимационное отделение"Касимовского ММЦ" госпитализированы трое несовершеннолетних детей всостоянии средней тяжести.
В Рязанской области трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что ночью 15 января в реанимационное отделение"Касимовского ММЦ" госпитализированы трое несовершеннолетних детей всостоянии средней тяжести.
При оказании медицинской помощи им поставлен диагноз — отравление угарным газом.
Проводится проверка.