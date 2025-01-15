В Рязанской области полицейские забрали автобус за перевозку детей без документов

ПАЗ осуществлял перевозку 12 несовершеннолетних к железнодорожному вокзалу Рязани.

В Рязанской области полицейские забрали автобус за перевозку детей без документов. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Автобус из Клепиковского района остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что ПАЗ осуществлял перевозку 12 несовершеннолетних к железнодорожному вокзалу Рязани. Выяснилось, что перевозка осуществляется без документов на организованную перевозку детей. Помимо этого, на транспортном средстве были неисправны внешние световые приборы.

За нарушения автобус задержали и поместили на специализированную стоянку, а детей в сопровождении взрослого отправили на других транспортных средствах к месту их назначения.

В отношении водителя составлено пять административных материалов, а в отношении перевозчика инициировано проведение проверки по пяти нарушениям. Перевозчику грозит наказание на сумму до 350 тысяч рублей.