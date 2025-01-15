В Рязани «Водоканал» разрыл дорогу и забыл восстановить покрытие

Рязанец отметил, что это создает аварийную ситуацию на дороге, и «ездить стало невозможно». Яма образовалась около дома № 1А на Старообрядческом проезде.

В Рязани сотрудники «Водоканала» разрыли дорогу около дома № 1А на Старообрядческом проезде и после работ забыли восстановить покрытие. На это пожаловался рязанец 15 января в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

«Щебень лежит на проезжей части, а на дороге образовалась приличная яма», — написал комментатор.

Рязанец отметил, что это создает аварийную ситуацию на дороге, и «ездить стало невозможно».