В Рязани троллейбус № 4 изменил маршрут следования
Транспорт снова ходит от Приокского путепровода до остановки «Третий квартал» через проезд Шабулина и улицу Интернациональную в обе стороны.
В Рязани троллейбус № 4 изменил маршрут следования. Об этом в среду, 15 января, сообщает Telegram-канал «stvchannel».
По данным портала, транспорт снова ходит от Приокского путепровода до остановки «Третий квартал» через проезд Шабулина и улицу Интернациональную в обе стороны.
Напомним, изменения в маршрут вносили из-за ремонта на проезде Шабулина.