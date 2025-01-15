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В Рязани создали фейковый Telegram-канал с угрозами устроить шутинг в школах
После стрельбы из игрушечного пистолета в школе № 47 в Рязани создали фейковый Telegram-канал о якобы предстоящих шутингах в школах области.

В Рязани создали фейковый Telegram-канал с угрозами устроить шутинг в школах. Об этом сообщила опергруппа региона 15 января.

После стрельбы из игрушечного пистолета в школе № 47 в Рязани создали фейковый Telegram-канал о якобы предстоящих шутингах в школах региона.

В публикации сказано, что автор канала — гражданин из другого государства. С апреля 2023 года он создал более ста каналов, содержащих ложные угрозы совершения массовых расстрелов в РФ.

«Используются стандартные ЦИПСОшные алгоритмы, направленные на манипулирование сознанием граждан, устрашение и нагнетание паники. Цель, как обычно — дестабилизация общества и органов власти.

Имя этого г-на известно, уголовные дела заведены, идут розыскные мероприятия. Напоминаем, что никакой анонимности в интернете не существует», — заключили в посте.

Напомним, 15 января в рязанской школе № 47 восьмиклассник случайно выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Полиция организовала проверку по данному факту.

Позже в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника.