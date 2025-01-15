В Рязани пройдет 5-я международная конференция, приуроченная к гибели Федора Полетаева

В Рязани с 3 по 5 февраля пройдет V ежегодная международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны», приуроченная к годовщине гибели Героя Советского Союза Федора Полетаева.

Мероприятие состоится в очном и онлайн форматах.

Цели конференции:

противодействие пересмотру итогов Второй мировой войны;

сохранение памяти об участниках Второй мировой войны;

создание платформы для взаимодействия представителей науки и общественности по заявленной тематике.

В рамках мероприятия проведут круглый стол по темам: «Современные подходы к изучению роли и места Движения Сопротивления в истории Второй мировой войны» и «Сохранение памяти о вкладе участников Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны в победу над нацифашизмом».