В российском регионе ученик устроил стрельбу в школе

В российском регионе ученик устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в Еврейской автономной области семиклассник пришел на уроки с пневматическим пистолетом, который ему купила мать для защиты от бродячих собак, но начал стрелять по одноклассникам. Пострадали четверо

Инцидент произошел накануне в школе № 10 в поселке городского типа Волочаевка-2 во время урока физкультуры. 13-летний ученик решил похвастаться пистолетом. Мальчик достал его и начал хаотично из него стрелять. В результате четверо школьников от 13 от 15 лет получили небольшие травмы от пуль.

43-летняя мама стрелявшего призналась полицейским, что переживала за сына и на всякий случай купила ему пистолет для самообороны, чтобы при встрече с собаками он смог отстреливаться. На женщину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.