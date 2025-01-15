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В России предложили увеличить штрафы для водителей тихоходов
Взыскание может вырасти с 500 рублей до трех тысяч.

В России предложили увеличить штрафы для водителей тихоходов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на на депутата Ивана Сухарева.

Он предлагает повысить с 500 рублей до трех тысяч взыскание для тех, кто не обозначает свою машину специальным значком «Тихоходное транспортное средство», но в то же время передвигается со скоростью не более 30 км/ч.

По словам Сухарева, такие транспортные средства нередко становятся причиной крупных аварий.

«Наличие опознавательного знака решило бы эту проблему, но устанавливать его торопятся далеко не все, ведь штраф за отсутствие наклейки — всего 500 рублей. Такие нерадивые водители должны платить рублем за собственную безответственность», — заявил парламентарий.