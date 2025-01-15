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В России почти закончились недорогие иномарки
Дефицит запасов наблюдается среди таких моделей, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid.

В России почти закончились недорогие иномарки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Авито.ру».

Дефицит запасов наблюдается среди таких моделей, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Их производство остановили в 2022 году, и с тех пор дилеры продавали складские остатки, которых теперь остались единицы.

Аналитики отметили, что объявлений о продаже таких автомобилей почти не осталось. Однако на рынке встречаются Hyundai Solaris и Creta 2024 года, выпущенные после возобновления производства на заводе в Санкт-Петербурге, а также новые модели кроссоверов Kia Seltos, Renault Kaptur и Arkana, собранные в России.

По данным «Автостата», в 2020—2021 годах доля недорогих моделей B-класса составляла около 20%.