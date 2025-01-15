В России планируют запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В России планируют запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах. Об этом сообщило РИА Новости 15 января.

Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу никотинсодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населенных пунктах торговых точек.

По словам авторов инициативы, павильоны обычно находятся в местах с высокой проходимостью, что увеличивает интерес потребителей к продукции, представляемой в них.