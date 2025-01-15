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В Москве по вине водителя без «прав» погибла 19-летняя девушка

В Москве по вине водителя без «прав» погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

На кадрах с места аварии видно, что во время поездки водитель BMW потерял управление и влетел в опору городского освещения. От удара иномарку смяло.

19-летняя девушка-пассажир скончалась на месте. 28-летний водитель не пострадал.

По данным канала, виновник ДТП в соцсетях указывал место работы «Правительство России», а также хвастался дорогими машинами и брендами.