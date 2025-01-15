В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Канищеве
По предварительной информации, причиной стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.
В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Канищеве. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что возгорание случилось на улице Бирюзова.
Во время тушения огнеборцы отодвинули два легковых автомобиля, после чего произошла разгерметизация газового оборудования в горящей машине.
Огнем уничтожен автомобиль, еще два транспортных средства получили повреждения.
По предварительной информации, причиной стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.