В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Канищеве

По предварительной информации, причиной стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.

В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Канищеве. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что возгорание случилось на улице Бирюзова.

Во время тушения огнеборцы отодвинули два легковых автомобиля, после чего произошла разгерметизация газового оборудования в горящей машине.

Огнем уничтожен автомобиль, еще два транспортных средства получили повреждения.

По предварительной информации, причиной стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.