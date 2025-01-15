В Краснодарском крае 19-летняя девушка родила и выбросила младенца в уличный туалет

В Краснодарском крае 19-летняя девушка родила и выбросила младенца в уличный туалет. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, спустя 11 дней после родов началось кровотечение и она попала в больницу. Врачам она рассказала, что ребенок якобы родился мертвым на 2 недели раньше срока. Эту версию будет проверять полиция.

Девушка не была замужем. Жила с матерью и отчимом, которые не замечали беременности Юли.