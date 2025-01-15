В Госдуме предложили ввести запрет на соцсети детям до 14 лет

В качестве альтернативных источников получения данных депутат предложил образовательные ресурсы и книги.

В Госдуме предложили ввести запрет на соцсети детям до 14 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Амира Хамитова.

«Для того, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, от всех опасностей, можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями», — заявил парламентарий.

Он добавил, что социальные сети из места для общения превращаются в инструмент деструктивной пропаганды. Дети, по словам Хамитова, не могут самостоятельно оценивать и отсеивать недостоверную информацию.

В качестве альтернативных источников получения данных депутат предложил образовательные ресурсы и книги.