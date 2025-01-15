В Дягилеве волонтеры несколько часов пытались спасти застрявшего на дереве кота

Животное спасли и отдали на передержку.

В Дягилеве волонтеры несколько часов пытались спасти застрявшего на дереве кота. Об этом сообщает паблик МСО РязГМУ «Salus».

Инцидент произошел вечером 15 января. Информацию о застрявшем на дереве коте волонтеры увидели в паблике «Вконтакте».

Отмечается, что дерево, на котором застрял кот, было сгнившим, что создавало потенциальную опасность для спасателя. Его пришлось зафиксировать с помощью веревок к соседним деревьям. Спасатели работали несколько часов.

Животное спасли и отдали на передержку.