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В Башкирии подросток случайно выстрелил фейерверком себе в голову и впал в кому

В Башкирии подросток случайно выстрелил фейерверком себе в голову и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Трагедия произошла 14 января, когда компания подростков отмечала старый Новый год в сельском клубе. Молодые люди решили запустить салюты — один из снарядов попал в 17-летнего Евгения. Он потерял сознание и не пришел в себя.

Пострадавшего доставили в местную больницу, потом санавиацией в Уфу. Нейрохирурги провели сложную операцию — пациент в реанимации в крайне тяжелом состоянии.