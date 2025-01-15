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Суд не стал возвращать на работу рязанского сотрудника ГИБДД, избившего студента
Бывший сотрудник ГИБДД Жариков в июне 2024 года подал иск к УМВД по Рязанской области о признании увольнения незаконным, восстановлении на службе в органах внутренних дел и взыскании утраченного денежного содержания.

Советский районный суд отказал сотруднику ГИБДД, которого уволили после нападения на рязанского студента в Сапожке, в восстановлении на службе. Соответствующее решение появилось в картотеке дела.

Бывший сотрудник ГИБДД Жариков в июне 2024 года подал иск к УМВД по Рязанской области о признании увольнения незаконным, восстановлении на службе в органах внутренних дел и взыскании утраченного денежного содержания.

Согласно решению суда, он был уволен из-за совершения проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

«Причиной нападения на 18-летнего студента послужили недисциплинированность, низкий уровень морально-психологических и личных качеств Жарикова и коллеги», — говорится в документе.

Однако истец посчитал, что в действиях не было хулиганского мотива и произошедший инцидент оценили предвзято. Также Жариков утверждает, что сам сидел в машине, а драку не застал и в ней не участвовал. По словам истца, он понял, что произошла потасовка, когда участников оттаскивали друг от друга.

Согласно медицинскому освидетельствованию, в ночь нападения на молодого человека Жариков был трезв, а его коллега находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представители УМВД России по Рязанской области требования не признали и увольнение посчитали законным.

Суд отказал Жарикову в удовлетворении иска.

В решении указано, что проступок вызвал негативное отношение к сотрудникам ОВД и усугубился публичностью из-за информации о нем в сети Интернет.

Напомним, в октябре 2023 года два сотрудника ГИБДД избили молодого человека в Сапожке. Студент получил сотрясение мозга и перелом носа. Потерпевший написал заявление в полицию, но забрал его после извинений напавших.

В январе 2024 года стало известно, что полицейских, избивших 18-летнего рязанца, уволили.