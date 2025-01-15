Скончался член Союза журналистов России Юрий Харин

Харин закончил Рязанский пединститут по профессии учителя истории и обществоведения, но посвятил жизнь журналистике. Мужчина работал в кораблинской районной газете.

Скончался член Союза журналистов России Юрий Харин. Об этом сообщает газета « Рязанские ведомости ».

Харин закончил Рязанский пединститут по профессии учителя истории и обществоведения, но посвятил жизнь журналистике. Мужчина работал в кораблинской районной газете.

По его инициативе было создано литобъединение «Кораблинские родники». Он стал автором книг очерков «Любить и верить», «Дорогие мои земляки».

Мужчина избирался депутатом и председателем Кораблинского райсовета, членом правления регионального отделения Союза журналистов России. В последние годы работал в составе районного общественного совета. При его участии были реализованы многие социально значимые проекты.