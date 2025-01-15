Синоптики рассказали, что в Рязань снова придет оттепель

Температура воздуха повысится до положительных значений, выпавший снег растает, временами будут идти слабые осадки, усилится ветер.

Синоптики рассказали, что в Рязань снова придет оттепель. Информация появилась в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Отмечается, что после прохождения фронта температура в регионе растет, и в ближайшее время январская осень вернется в Рязанскую область.

Температура воздуха повысится до положительных значений, выпавший снег растает, временами будут идти слабые осадки, усилится ветер.