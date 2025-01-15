Рязанцы рассказали о желаемом уровне МРОТ

Самый высокий уровень МРОТ захотели москвичи — 61800 рублей в месяц.

Рязанцы рассказали о желаемом уровне МРОТ. Об эт ом сообщает SuperJob.

Местные жители назвали сумму 49 600 рублей, в сентябре 2024 года эта сумма была равна 45 800, в декабре 2023 года — 39 300, а в августе того же года — 38 000.

Самый высокий уровень МРОТ захотели москвичи — 61800 рублей в месяц. На второй позиции расположился Хабаровск — 59000 рублей. Следом идет Санкт-Петербург с суммой 58500.