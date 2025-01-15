Россияне массово пожаловались на сбой в работе AliExpress

По вопросу работы сервиса поступило более 1,5 тысяч обращений.

Россияне массово пожаловались на сбой в работе AliExpress. Об этом пишет РИА Новости.

По вопросу работы сервиса поступило более 1,5 тысяч обращений. Причина нарушений неизвестна.

«Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами отображения стоков товаров, команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме», — пресс-служба AliExpress СНГ.

Напомним, ранее масштабный сбой произошел в работе Рунета. В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию.