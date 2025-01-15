Россия заняла второе место в мировом рейтинге военной мощи

На первой строчке расположились США, третья досталась Китаю.

Россия заняла второе место в мировом рейтинге военной мощи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Global Firepower.

На первой строчке расположились США, третья досталась Китаю. В 20223 и 2024 годах тройка лидеров выглядела таким же образом.

Отмечается, что для подсчета индекса 145 государств используются более 60 факторов, в том числе количество военных единиц, финансовая устойчивость, логистические возможности и географическое положение.

В десятку также попали Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украину оказалась на 20 месте.