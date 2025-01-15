РКН рассмотрит возможность подтверждения возраста перед покупкой товаров 18+

Речь идет о проверке данных через Госуслуги перед приобретением продукции для взрослых на маркетплейсах.

Роскомнадзор рассмотрит возможность подтверждения возраста перед покупкой товаров из категории 18+. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответ ведомства сенатору Артему Шейкину.

Речь идет о проверке данных через Госуслуги перед приобретением продукции для взрослых на маркетплейсах.

«Выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке», — сказано в сообщении.

По мнению Шейкина, инициатива призвана минимизировать «риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики». Он считает важным «повышать уровень защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию».