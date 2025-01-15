Прокуратура помогла рязанке с диабетом получить льготное лекарство
Региональный минздрав не обеспечил женщину-инвалида, страдающую сахарным диабетом, системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови.
Прокуратура помогла рязанке с диабетом получить льготное лекарство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, региональный минздрав не обеспечил женщину-инвалида, страдающую сахарным диабетом, системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови.
Прокурор Рязанского района направил в суд заявление с требованием обязать минздрав обеспечить женщину указанным медицинским изделием и возместить причиненный моральный вред.
Суд удовлетворил заявленные требования, в пользу заявительницы взыскано 25 тыс. рублей.