Поисковики разыскивают родственников красноармейца Чудакова из Сапожковского района

Мужчина родился в 1903 году и погиб при освобождении села в Полесской области в 1944 году.

Поисковики разыскивают родственников красноармейца Чудакова из Сапожковского района. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Антон Кузьмич Чудаков родился в 1903 году в Сапожковском районе и погиб при освобождении села в Полесской области в 1944 году. Место захоронения — Белорусская ССР, Полесская область, Туровский район, село Озераны.