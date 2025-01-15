Поисковики разыскивают родственников красноармейца Чудакова из Сапожковского района
Мужчина родился в 1903 году и погиб при освобождении села в Полесской области в 1944 году.
Поисковики разыскивают родственников красноармейца Чудакова из Сапожковского района. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Антон Кузьмич Чудаков родился в 1903 году в Сапожковском районе и погиб при освобождении села в Полесской области в 1944 году. Место захоронения — Белорусская ССР, Полесская область, Туровский район, село Озераны.
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