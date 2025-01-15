Офицеры ВСУ, командовавшие атакой на Курскую область, ликвидированы

Отмечается, что российские военные нанесли удар по штабу украинской армии в Сумах.

Офицеры ВСУ, командовавшие атакой на Курскую область, ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что российские военные нанесли удар по штабу украинской армии в Сумах.

По данным канала, объект был полностью уничтожен.

Кроме того, в результате оперативных действий были поражены скопления личного состава украинской армии, а также бронетехника, которая должна была осуществлять ротацию отдельных подразделений ВСУ.