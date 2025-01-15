Новым членом избиркома Рязанской области стала Анна Юшина
Кандидатуру предложила к назначению партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Новым членом избиркома Рязанской области с правом решающего голоса стала Анна Юшина. Об этом сообщается в группе Избирательной комиссии.
Кандидатуру предложила к назначению партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Решение о назначении принял губернатор Рязанской области Павел Малков.
Напомним, это место ранее занимала Татьяня Старкова.