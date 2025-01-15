Mash: самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы могло быть подстроено

Отмечается, что латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России. Якобы следы на шее выглядят подозрительно и неестественно, а в документах из Москвы это не указано.

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы могло быть подстроено. Об этом пишет Mash со ссылкой на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии.

Отмечается, что латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России. Якобы следы на шее выглядят подозрительно и неестественно, а в документах из Москвы это не указано.

Однако утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов нет.

Родственники Яниса планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.