Киев предложил российским военным миллион долларов за оставление Горловки

Планы своевременно выявила и пресекла контрразведка.

Киев предложил российским военным миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР. Об этом сообщает ФСБ.

Планы своевременно выявила и пресекла контрразведка. В качестве аванса от ГУР Украины было получено 100 тысяч долларов. Деньги в итоге потратили на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО.

Также были установлены районы сосредоточения частей ВСУ. ВС России нанесли удары по выявленным маршрутам украинских боевиков — те понесли серьезные потери.