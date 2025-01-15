К 130-летию со дня рождения Есенина в Рязанской области пройдет 130 мероприятий

Запланированы проекты и акции научной и выставочной направленности, реконструкция объектов музея и цикл культурно-массовых мероприятий.

К 130-летию со дня рождения Есенина в Рязанской области пройдет 130 мероприятий. Об этом сообщил зампред правительства Артем Никитин.

Отмечается, что программу обсудили на заседании рабочей группы по подготовке тематического года.

По его словам, запланированы проекты и акции научной и выставочной направленности, реконструкция объектов музея и цикл культурно-массовых мероприятий.

Это и тематические есенинские выставки в Китае, Азербайджане, Северной Осетии, в Алтайском крае и в Нижнем Новгороде, и серия разножанровых событий в креативных пространствах Рязани «Есенин в городе», и традиционный праздник поэзии, который пройдет с 3 по 5 октября в областном центре и в Константинове.